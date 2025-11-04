Ženska fudbalska reprezentacija Srbije igraće protiv Švedske, Italije i Danske!

Ženska fudbalska reprezentacija Srbije igraće u grupi A1 Lige nacija protiv Švedske, Italije i Danske, odlučeno je danas žrebom u Nionu.

U grupi A2 biće Francuska, Holandija, Poljska i Republika Irska. U grupi A3 se nalaze Španija, Engleska, Island i Ukrajina, dok će u grupi A4 biti Nemačka, Norveška, Austrija i Slovenija.

Utakmice Lige nacija će biti odigrane od februara do juna 2026. godine.

Pobednici grupa izboriće plasman na Svetsko prvenstvo, koje će 2027. godine biti održano u Brazilu, a preostale selekcije odlaze u baraž, koji je na programu od oktobra do decembra sledeće godine.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

