“Žene su stub i snaga naše Srbije” Vučić sa preduzetnicama Borskog i Zaječarskog okruga: Imali smo prijatan razgovor

Vučić sa preduzetnicama Borskog i Zaječarskog okruga!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je fotografije sa posete Zaječarskom i Borskom okrugu, istakavši da su žene stub i snaga Srbije.

Kako je istakao, imao je prijatan razgovor sa preduzetnicama Borskog i Zaječarskog okruga.

“Žene jesu stub i snaga naše Srbije. Prijatan razgovor sa preduzetnicama Borskog i Zaječarskog okruga”, stoji u objavi predsednika.

Podestimo, predsednik Vučić je posetio Knjaževac gde je građanima obećao velike projekte, a jedan od njih je i sanacija Doma zdravlja.

Zajecaronline/J.V.

