Izdvajamo Sport Vesti

Žena čiji udarci nadmašuju i Sinera i Alkaraza!

16.09.2025.
Amanda Anisimova (AP Photo/Adam Hunger)

Žena čiji udarci nadmašuju i Sinera i Alkaraza!

Finalistkinja US Opena Amanda Anisimova je ponovo pokrenula previranja na temu ko jače udara. Svojim sjajnim bekhendom koji je nadmašio, u tom trenutku, najboljeg igrača sveta prema ATP listi.

Anisimova je u Njujorku u proseku iz tog udarca lopticu slala brzinom od 124 kilometara na čas u protivničko polje, naspram Sinerovih 122. Karlos Alkaras je još i slabiji. Na “svega” 117,5.

Iako je izgubila u finalu od Arine Sabalenke, samo na osnovu njenog bekhenda su se mnogi zapitali da li bi mogla da parira u konkurenciji muškaraca.

– Muški i ženski tenis su za mene dva potpuno različita sporta. Da igram protiv Endja Marija izgubila bih 6:0, 6:0 za pet-šest, možda 10 minuta. Muškarci igraju brže, udaraju i serviraju jače. Želim da igram samo protiv devojaka da me ne bi osramotili – rekla je svojevremeno Serena Vilijams.

Zajecaronline/sport.alo/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na InstagramuFacebookThreads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

foto: plakat

Miroslav Ilić, jedan od najistaknutijih izvođača na muzičkoj sceni, prirediće nezaboravan koncert u zagrebačkoj Areni 18. oktobra 2025. godine. Sa početkom u 20 časova. KARTE NAĐITE OVDE.

Koncert u glavnom gradu Hrvatske predstavlja jedinstvenu priliku da ljubitelji narodne muzike uživaju u njegovim pesmama uživo. Bard narodne muzike, Miroslav Ilić je davne 1972. godine započeo blistavu karijeru. Ista je od samog početka krenula uzlaznom putanjom i sada već broji milionske tiraže i priznanja. Samo neki od hitova koje vole sve generacije su: “Nije život jedna zena”, “Još te nešto čini izuzetnom”, “Vino točim a vino ne pijem”, “Ova noć”, “Jesen sedamdeset i neke”…

Preporučujemo:

Dodaj komentar