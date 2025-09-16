Žena čiji udarci nadmašuju i Sinera i Alkaraza!

Finalistkinja US Opena Amanda Anisimova je ponovo pokrenula previranja na temu ko jače udara. Svojim sjajnim bekhendom koji je nadmašio, u tom trenutku, najboljeg igrača sveta prema ATP listi.

Anisimova je u Njujorku u proseku iz tog udarca lopticu slala brzinom od 124 kilometara na čas u protivničko polje, naspram Sinerovih 122. Karlos Alkaras je još i slabiji. Na “svega” 117,5.

Iako je izgubila u finalu od Arine Sabalenke, samo na osnovu njenog bekhenda su se mnogi zapitali da li bi mogla da parira u konkurenciji muškaraca.

– Muški i ženski tenis su za mene dva potpuno različita sporta. Da igram protiv Endja Marija izgubila bih 6:0, 6:0 za pet-šest, možda 10 minuta. Muškarci igraju brže, udaraju i serviraju jače. Želim da igram samo protiv devojaka da me ne bi osramotili – rekla je svojevremeno Serena Vilijams.

Zajecaronline/sport.alo/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

Miroslav Ilić, jedan od najistaknutijih izvođača na muzičkoj sceni, prirediće nezaboravan koncert u zagrebačkoj Areni 18. oktobra 2025. godine. Sa početkom u 20 časova. KARTE NAĐITE OVDE.

Koncert u glavnom gradu Hrvatske predstavlja jedinstvenu priliku da ljubitelji narodne muzike uživaju u njegovim pesmama uživo. Bard narodne muzike, Miroslav Ilić je davne 1972. godine započeo blistavu karijeru. Ista je od samog početka krenula uzlaznom putanjom i sada već broji milionske tiraže i priznanja. Samo neki od hitova koje vole sve generacije su: “Nije život jedna zena”, “Još te nešto čini izuzetnom”, “Vino točim a vino ne pijem”, “Ova noć”, “Jesen sedamdeset i neke”…