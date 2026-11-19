ZEMLJOTRES JUTROS POGODIO SRBIJU: Odmah se oglasio Republički seizmološki zavod

Stanovnike Srbije jutros je probudio zemljotres koji je registrovan u ranim jutarnjim satima. Prema podacima Republičkog seizmološkog zavoda, podrhtavanje tla zabeleženo je 19. novembra u 4 i 48 časova.

Kako pokazuju zvanični podaci, zemljotres je registrovan na području Zubinog Potoka, a njegova magnituda iznosila je 2,0 stepena po Rihterovoj skali.

Hipocentar se nalazio na dubini od svega dva kilometra, što ovaj potres svrstava u plitke zemljotrese.

Prema dostupnim podacima, reč je o zemljotresu slabog intenziteta. Za sada nema informacija o materijalnoj šteti niti o povređenima.

Republički seizmološki zavod na svojoj zvaničnoj stranici objavljuje podatke o registrovanim seizmičkim događajima, uz napomenu da se automatski određene vrednosti magnitude i lokacije epicentra mogu naknadno korigovati pristizanjem dodatnih podataka sa stanica.

Građanima se savetuje da prate zvanična obaveštenja nadležnih službi.

Zajecaronline/Srbija Danas/N. S.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni. Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.