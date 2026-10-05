ZC Zaječar: Vikend bez prinova

Tokom proteklog vikenda, odnosno u petak, subotu i nedelju, u Urgentnom prijemu Zdravstvenog centra Zaječar obavljeno je 122 pregleda.

Ekipa Hitne pomoći intervenisala je ukupno 50 puta, od toga je 30 intervencija bilo u službi, dok je 20 puta ekipa izlazila na teren.

U Dečjem dispanzeru pregledano je 166 školske dece i 151 predškolske dece. Na Pedijatriji je tokom dežurstva obavljeno 43 pregleda.

U zaječarskom porodilištu tokom ova tri dana nije bilo prinova.

Pacijenti su se najčešće javljali zbog gastrointestinalnih infekcija, pogoršanja stanja kod osoba sa opstruktivnim bolestima pluća, hipertenzije i povreda.

Zajecaronline/N.S.

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