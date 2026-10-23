ZC Zaječar: Odeljenje Neurologije premešteno na novu lokaciju

Od četvrtka, 22. oktobra, odeljenje Neurologije se nalazi u glavnoj zgradi bolnice, na 1. spratu, preko puta odeljenja Urologije.

“Premeštaj odeljenja je realizovan radi poboljšanja kvaliteta lečenja, uslova rada i olakšanja svakodnevnih aktivnosti u lečenju pacijenata, odeljenje i dalje ima stacionar, kao i sve prateće ambulante”, naveli su u ZC Zaječar.

Zajecaronline/N. S.

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