Bivše ljubavi ponovo kucaju na vrata: Retrogradna Venera vraća prošlost, a neki znakovi moraće da donesu važnu odluku

Mislili ste da je ta ljubav završena? Zvezde za četiri znaka spremaju zanimljiv obrt

Neke priče završavaju se raskidom, ali osećanja ne nestaju uvek tako lako. Prema astrološkim tumačenjima, naredni dani mogli bi da probude uspomene, pokrenu neočekivane razgovore i navedu pojedine znakove da se zapitaju da li su zaista završili sa prošlošću.

Retrogradna Venera u Škorpiji ponovo otvara pitanja ljubavi, poverenja i emotivnih odnosa. Posebno zanimljiv datum je 23. oktobar, kada se Venera susreće sa Suncem, što astrolozi tumače kao trenutak jasnijeg sagledavanja sopstvenih želja.

Bik – Stara osećanja traže odgovor

Bikovi bi mogli ponovo da razmišljaju o osobi koja im je nekada mnogo značila. Nije isključeno da dođe do razgovora koji je dugo odlagan. Ipak, važno je da ne pomešaju nostalgiju sa stvarnom željom za pomirenjem.

Škorpija – Ljubav ili konačan rastanak?

Škorpije su u središtu ovog astrološkog perioda. Neka stara ljubavna priča mogla bi ponovo da im privuče pažnju, ali ovog puta neće želeti da pristanu na iste kompromise. Pred njima je prilika da jasnije odrede šta očekuju od partnera.

Vaga – Srce želi jedno, razum govori drugo

Vage bi mogle da preispituju odnos u kojem već duže vreme postoji neravnoteža. Neke će poželeti da obnove bliskost, dok će druge shvatiti da su predugo stavljale tuđe potrebe ispred svojih.

Lav – Ponos može da bude najveća prepreka

Lavovima ovaj period simbolično donosi suočavanje sa osećanjima koja nisu do kraja razrešena. Moguće je da će poželeti da nekome pruže drugu šansu, ali će prethodno morati da odluče šta im je važnije – ponos ili iskren razgovor.

Zajecaronline/24 sedam/N. S.

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