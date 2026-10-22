Počeo skup liste “Ujedinjena Srbija” u Hali sportova

U Hali sportova u Beogradu počeo je predizborni skup liste “Aleksandar Vučić-Ujedinjena Srbija”, na kojem se obraća nosilac te liste Aleksandar Vučić.

Skup je počeo himnom Bože pravde u izvođenju sestara Gobović, i pesmom “Ruzmarin”, a veliki broj okupljenih građana dočekao je Vučića skandiranjem njegovog imena.

Okupljeni nose zastave Srbije i Srpske napredne stranke (SNS), a veliki broj njih nosi transparente na kojima piše “Bolja Srbija svakog dana”, “Mir, stabilnost, napredak”, “Zvezdara je uz Vučića”, “Ništa nam ne treba samo pobeda”…

Skupu prisustvuju i Adrijana Mesarović, Dragan Glamočić, Nenad Vujić, Aleksandra Sofronijević, Petar Petković, Janko Tipsarević…

Okupljeni pevaju “Ruzmarin” i skandiraju ime Aleksandra Vučića.

Zajecaronline/Tanjug/J.V.

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