Sukob zbog mesta za spavanje: Trojica muškaraca drvenim motkama, rukama i nogama brutalno pretukli dvojicu muškaraca

U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušana su tri lica zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično delo teško ubistvo u pokušaju.

Oni se sumnjiče da su u noći između 19. i 20. oktobra u jednom napuštenom objektu, pri bezobzirnom nasilničkom ponašanju započeli lišenje života oštećenih N.M. i N.J. tako što su im rukama, nogama i drvenim predmetima zadali više udaraca po glavi i telu, saopšteno je iz tužilaštva.

Osumnjičeni Bojan M. (45), Nemanja P. (32) i Semir Š. (35) su se na saslušanju branili ćutanjem.

Sukob zbog mesta za spavanje: Trojica muškaraca drvenim motkama, rukama i nogama brutalno pretukli dvojicu muškaraca

Nakon saslušanja tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da svoj trojici osumnjičenih odredi pritvor. I to zbog opasnosti od bekstva, da ne bi ponovili krivično delo u kratkom vremenskom periodu. Kao i jer je za krivično delo koje im se stavlja na teret propisana kazna zatvora preko 10 godina. A način izvršenja ili težina posledice krivičnog dela su doveli do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka.

Postoje osnovi sumnje da su trojica osumnjičenih najpre ušli u verbalnu raspravu sa oštećenima u pogledu izbora mesta gde će ko da spava. Nakon toga je verbalna rasprava prerasla u fizički sukob. Pa su osumnjičeni rukama, nogama i drvenim predmetima zadali više udaraca po glavi i telu oštećenima. Na taj način su im naneli teške telesne povrede.

Nakon toga su se osumnjičeni udaljili iz prostorija napuštenog objekta.

N.M. je u jutarnjim časovima otišao do bolnice „Sveti Sava“ i potražio pomoć. Nakon toga je vozilo hitne pomoći obojicu oštećenih prevezlo u Univerzitetski klinički centar Srbije.

N.J. su konstatovane teške telesne povrede opasne po život, a N.M. teške telesne povrede.

Zaječaronline/Tanjug/N. S.

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