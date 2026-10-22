Sukob zbog mesta za spavanje: Trojica muškaraca drvenim motkama, rukama i nogama brutalno pretukli dvojicu muškaraca
U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušana su tri lica zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično delo teško ubistvo u pokušaju.
Oni se sumnjiče da su u noći između 19. i 20. oktobra u jednom napuštenom objektu, pri bezobzirnom nasilničkom ponašanju započeli lišenje života oštećenih N.M. i N.J. tako što su im rukama, nogama i drvenim predmetima zadali više udaraca po glavi i telu, saopšteno je iz tužilaštva.
Osumnjičeni Bojan M. (45), Nemanja P. (32) i Semir Š. (35) su se na saslušanju branili ćutanjem.
Sukob zbog mesta za spavanje: Trojica muškaraca drvenim motkama, rukama i nogama brutalno pretukli dvojicu muškaraca
Nakon saslušanja tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da svoj trojici osumnjičenih odredi pritvor. I to zbog opasnosti od bekstva, da ne bi ponovili krivično delo u kratkom vremenskom periodu. Kao i jer je za krivično delo koje im se stavlja na teret propisana kazna zatvora preko 10 godina. A način izvršenja ili težina posledice krivičnog dela su doveli do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka.
Postoje osnovi sumnje da su trojica osumnjičenih najpre ušli u verbalnu raspravu sa oštećenima u pogledu izbora mesta gde će ko da spava. Nakon toga je verbalna rasprava prerasla u fizički sukob. Pa su osumnjičeni rukama, nogama i drvenim predmetima zadali više udaraca po glavi i telu oštećenima. Na taj način su im naneli teške telesne povrede.
Nakon toga su se osumnjičeni udaljili iz prostorija napuštenog objekta.
N.M. je u jutarnjim časovima otišao do bolnice „Sveti Sava“ i potražio pomoć. Nakon toga je vozilo hitne pomoći obojicu oštećenih prevezlo u Univerzitetski klinički centar Srbije.
N.J. su konstatovane teške telesne povrede opasne po život, a N.M. teške telesne povrede.
Zaječaronline/Tanjug/N. S.
MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!
Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom. Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije! Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama! Vidimo se 19.11.2026. na koncertu koji se ne propušta! KARTE MOŽETE KUPITI OVDE!
Dodaj komentar