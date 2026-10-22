Optužnicu za ubistvo Danke Ilić pred sudom u Negotinu zastupaće VJT Zaječar

Više javno tužilaštvo (VJT) u Zaječaru će pred Višim sudom u Negotinu zastupati optužnicu protiv Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića, optuženima za ubistvo dvogodišnje devojčice Danke Ilić 26. marta 2024. godine, rečeno je za Tanjug u tom tužilaštvu.

Apelaciono tužilaštvo u Nišu je donelo odluku da optužnicu zastupa tužilaštvo koje je i podiglo, odnosno zaječarsko, iako je suđenje izmešteno u Negotin. Na pripremnom ročištu, koje će biti zatvoreno za javnost, 30. oktobra stranke u postupku će imati uvodna izlaganja. Nakon čega će biti zakazan glavni pretres, odnosno suđenje. U ovom postupku bio je optužen i otac Dejana Dragijevića, Radoslav Dragijević, ali je odlukom suda protiv njega obustavljen postupak. Optužnicom, koja je podignuta nakon dopune istrage, Dragijević i Janković su optuženi za krivično delo teško ubistvo u saizvršilaštvu.

Dopuna istrage je sprovedena po nalogu Apelacionog suda u Nišu nakon što je taj sud dva puta vratio rešenje o potvrđivanju optužnice Višem sudu u Zaječaru. S tim što je drugi put naložio da odluku donosi potpuno novo sudsko veće i to Višeg suda u Negotinu. Tužilaštvo je u optužnici predložilo da sud Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića osudi na kazne doživotnog zatvora.

Sumnja se da su Dejan Dragijević i Srđan Janković 26. marta 2024. godine u Banjskom polju kod Bora najpre automobilom JKP “Vodovod”, gde su bili zaposleni, udarili dvogodišnju devojčicu, a zatim je stavili u vozilo.

Oni su, kako se sumnja, njeno telo bacili na deponiju, odakle su ga kasnije premestili. Telo devojčice nije nikada pronađeno. Radoslav Dragijević je bio osumnjičen da je sinu Dejanu Dragijeviću pomogao da premesti telo devojčice.

Rođeni brat Dejana Dragijevića, Dalibor Dragijević, preminuo je 7. aprila 2024. godine u prostorijama Policijske uprave u Boru tokom zadržavanja.

Zajecaronline/tanjug/J.V.

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