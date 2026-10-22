Ploče sa plafona pale u delu GAK-a koji se renovira, bebe nisu bile ugrožene

Ministar zdravlja u tehničkom mandatu Zlatibor Lončar izjavio je danas da nisu tačni navodi o tome da se u GAK-u u Višegradskoj obrušio plafon na bebe, kao i da se srušio deo visećeg plafona u delu te ustanove koji se ne koristi zbog rekonstrukcije.

“Niti se to desilo, niti bilo šta. GAK se radi iz dve faze: pola GAK-a se sada rekonstruiše, a pola će kad to bude završeno. U jednom delu gde se izvode radovi, sobe se ne koriste, u tim sobama nema nikog, baš iz tog razloga, ako se nešto dešava zbog radova koji se dešavaju u susednim prostorijama gde se radi rekonstrukcija”, objasnio je on tokom obraćanja medijima u Palati Srbija tokom dodele novih saniteta zdravstvenim centrima u Srbiji.

Naveo je da je tokom radova sa plafona palo nekoliko ploča sa plafona u praznoj prostoriji u kojoj nije bilo ni beba, ni drugih pacijenata.

“Onda je urađen korak. Iz svih obližnjih, sa tog sprata gde se ništa nije desilo, su za svaki slučaj, žene koje su ležale, premeštene na druga odeljenja”, rekao je.

Dodao je da građani ne treba da nasedaju na takve priče.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

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