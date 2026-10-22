35. festival „Dani Zorana Radmilovića“: „Profesionalac“ pred punom salom u Negotinu

U okviru jubilarnog 35. festivala „Dani Zorana Radmilovića“, pred punom salom Doma kulture „Stevan Mokranjac“ u Negotinu, izvedena je predstava „Profesionalac“, u produkciji Zvezdara teatra iz Beograda.

Predstava, nastala po tekstu i u režiji Dušana Kovačevića, donela je publici delo koje na prepoznatljiv način spaja humor, satiru i dramu. Kroz priču o susretu pojedinca sa sopstvenom prošlošću, otvaraju se pitanja lične odgovornosti, odnosa pojedinca i vlasti i suočavanja sa istinom o sebi.

Gostovanje Zvezdara teatra deo je festivalskog programa koji je i u svom 35. izdanju okupio značajna pozorišna ostvarenja, nastavljajući tradiciju posvećenu imenu i delu velikana srpskog glumišta.

Zajecaronline/Dom kulture “Stevan Mokranjac”Negotin/N. S.