Fudbaleri Crvene zvezde danas u drugom kolu Lige konferencije dočekuju Kopenhagen

Fudbaleri Crvene zvezde danas u drugom kolu Lige konferencije od 18i 45 sati na stadionu Rajko Mitić dočekuju Kopenhagen.

Zvezda je na startu takmičenja poražena u Luganu (3:2), dok je Kopenhagen nadigrao Bragu (3:0).

“Spremni smo, imamo plan, znamo njihove jake i slabe strane. Svaka utakmica je totalno drugačija. Nisam mađioničar, ne znam kako će to izgledati. Znam kakav je plan. Znam šta igrači moraju da urade. Najbitnije je da znaju šta sa loptom, da nemaju nikakve sumnje”, rekao je trener fudbalera Crvene zvezde Albert Rijera na konferenciji za medije uoči utakmice protiv Kopenhagena.

Prema njegovim rečima velika je razlika između ovog duela i utakmice pre sedam godina u Kopenhagenu kada je Zvezda prošla na penale, kasnije se i plasirala u Ligu šampiona.

“Poruka koju imam da pošaljem jeste da je bitna utakmica u kojoj treba da pobedimo, zato što to u prethodnom slučaju nismo mogli da uradimo. I dalje ima dovoljno bodova da se kvalifikujemo. Nije odlučujuća utakmica kao pre sedam godina, drugačije je”, poručio je Rijera. Takođe je naglasio da njegova ekipa neće odustati od napadačkog fudbala.

Zvezdin prvotimac Timi Maks Elšnik rekao je da je atmosfera u ekipi uvek dobra, pozitivna. “Svi očekujemo prvu domaću evropsku utakmicu. Nadamo se pobedi i dobrom rezultatu. Mislim da smo spremni. Neka pobedi bolji”, poručio je Elšnik.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

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