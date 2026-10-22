Početak radova na izgradnji kišnog kolektora u Vražogrncu

Problemi sa poplavama u selu Vražogrnac kraj Zaječara najčešće su uzrokovani bujičnim vodama, naglim topljenjem snega i jakim kišama koje se slivaju sa okolnih brda i plantaža u centar sela.

Postojeći kanali za odvod atmosferske vode nemaju dovoljan kapacitet da prihvate ogromne količine vode koja se sliva sa obližnjih površina, a često su i zakrčeni otpadom i smećem.

Kako ističe na stranici Grada Zaječara, kao rešenje ovog problema, planirana je izgradnja odvodnog kanalizacionog kolektora, kojim se kišne vode sa prostora koji gravitira iznad Doma kultur u tom delu naselja Vražogrnac, odvode do budućeg izliva u recipijent Borske reke.

Takođe se navodi da je izvođač radova preduzeće Poslovnost doo Niš sa članom grupe Domehtra doo Užice. Ugovorena vrednost radova je 34.419.284,00 rsd bez PDV-a, odnosno 41.303.140,80 sa PDV-om. Kako je najavljeno, rok za završetaak radova je 60 dana.

Investitor je Grad Zaječar, a suinvestitori su Delta Agrar, Uprava za agrarna plaćanja – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Zaječaronline/Grad Zaječar/N. S.