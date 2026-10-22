Havarija na toplovodnoj mreži u Zaječaru: Pojedini portošači bez grejanja

Iz JKSP „Zaječar“ obavestili su građane Zaječara, korisnike sistema daljinskog grejanja, da je došlo do havarije na toplovodoj mreži i da je trenutno obustavljena isporuka toplotne energije u pojedinim ulicama.

Bez grejanja, privremeno, su deo ulice Generala Gambete, Zorana Radmilovića, Dubrovačka, Mije Stanimirovića, Kotorska, Krfska, Milana Miljkovića, Koste Čauša i Božina Jovanovića.

“Ekipe JKSP-a su na terenu i intenzivno rade na sanaciji kvara, kako bi se isporuka toplotne energije normalizovala u najkraćem mogućem roku”, navode iz JKSP „Zaječar“.

Zaječaronline/N. S.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!