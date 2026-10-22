Beograđanin se predstavljao kao organizator snimanja filma pa oštetio vlasnika ugostiteljskog objekta u Knjaževcu za oko 336.000 dinara

Policija u Knjaževcu uhapsila je M. Ž. (1997) iz Beograda, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo prevara.

Kako se navodi u saopštenju MUP-a, on se sumnjiči da je u prethodnom periodu, predstavljajući se kao koproducent i organizator snimanja filma, doveo u zabludu vlasnika ugostiteljskog objekta u Knjaževcu da pruži usluge smeštaja i ishrane članovima filmske ekipe, uveravajući ga da će svi troškovi biti izmireni.

Na ovaj način je, kako se sumnja, oštetio vlasnika ugostiteljskog objekta za oko 336.000 dinara.

Osumnjičeni je, uz krivičnu prijavu, priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Zaječaru, odeljenju u Knjaževcu.

Zajecaronline/N. S.

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