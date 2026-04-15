Završava se grejna sezona u Zaječaru: Danas poslednji dan isporuke toplotne energije

Javno komunalno stambeno preduzeće ”Zaječar” obaveštava korisnike da se zvanični period isporuke toplotne energije završava danas (15.04.2026 godine).

Kako navode, sistem će biti u režimu pripravnosti u periodu od 16.04.2026 god. do 03.05.2026 god. , kako bi se ponovo pokrenula isporuka toplotne energije u slučaju promene vremenskih uslova.

Zajecaronline/N.B.

