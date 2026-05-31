Macura na manifestaciji „Dani višnje“ u Merošini

Ministarka bez portfelja zadužena za oblast rodne ravnopravnosti, sprečavanja nasilja nad ženama i ekonomskog i političkog osnaživanja žena Tatjana Macura prisustvovala je danas tradicionalnoj manifestaciji „Dani višnje“ u Merošini, događaju koji već godinama predstavlja simbol očuvanja identiteta, tradicije i privrednog potencijala ovog kraja i poručila da razvoj lokalnih zajednica nije moguć bez podrške ženama koje čuvaju tradiciju, pokreću porodične poslove i svojim radom doprinose ekonomskom razvoju Srbije.

“Merošina je primer kako se tradicija može pretvoriti u razvojnu šansu. Iza svakog proizvoda od višnje, iza svakog štanda domaće radinosti i svakog porodičnog gazdinstva stoje žene koje svojim radom, znanjem i posvećenošću doprinose očuvanju sela i razvoju lokalne ekonomije. Njihovo osnaživanje znači osnaživanje čitave zajednice“, rekla je Macura.

Kabinet ministarke Tatjane Macure, kako se navodi u saopštenju, prethodnih godina je podržao projekte izgradnje bunara u Merošini, koji su omogućili stabilnije navodnjavanje zasada i doprineli očuvanju poljoprivredne proizvodnje u uslovima sve izraženijih klimatskih izazova.

“Kada obezbedimo vodu za zasade, ne ulažemo samo u poljoprivredu. Ulažemo u porodice, u ostanak ljudi na selu, u nova radna mesta i u žene koje grade svoje poslovne priče upravo ovde, u svojim zajednicama. Zato je podrška infrastrukturi, poput sistema za navodnjavanje i bunara, istovremeno i podrška ekonomskom osnaživanju žena“, naglasila je Macura.

Manifestacija je posvećena Oblačinskoj višnji, jednom od najprepoznatljivijih srpskih poljoprivrednih proizvoda i zaštitnom znaku Merošine.

Poseban značaj manifestacije ogleda se u povezivanju tradicije i savremenog razvoja, kroz predstavljanje proizvoda od višnje, rukotvorina i drugih autentičnih proizvoda koji nastaju vrednim radom lokalnih domaćinstava.

Zajecaronline/tanjug/J.V.

