Macura na manifestaciji „Dani višnje“ u Merošini

Ministarka bez portfelja zadužena za oblast rodne ravnopravnosti, sprečavanja nasilja nad ženama i ekonomskog i političkog osnaživanja žena Tatjana Macura prisustvovala je danas tradicionalnoj manifestaciji „Dani višnje“ u Merošini, događaju koji već godinama predstavlja simbol očuvanja identiteta, tradicije i privrednog potencijala ovog kraja i poručila da razvoj lokalnih zajednica nije moguć bez podrške ženama koje čuvaju tradiciju, pokreću porodične poslove i svojim radom doprinose ekonomskom razvoju Srbije.
“Merošina je primer kako se tradicija može pretvoriti u razvojnu šansu. Iza svakog proizvoda od višnje, iza svakog štanda domaće radinosti i svakog porodičnog gazdinstva stoje žene koje svojim radom, znanjem i posvećenošću doprinose očuvanju sela i razvoju lokalne ekonomije. Njihovo osnaživanje znači osnaživanje čitave zajednice“, rekla je Macura.
Kabinet ministarke Tatjane Macure, kako se navodi u saopštenju, prethodnih godina je podržao projekte izgradnje bunara u Merošini, koji su omogućili stabilnije navodnjavanje zasada i doprineli očuvanju poljoprivredne proizvodnje u uslovima sve izraženijih klimatskih izazova.
“Kada obezbedimo vodu za zasade, ne ulažemo samo u poljoprivredu. Ulažemo u porodice, u ostanak ljudi na selu, u nova radna mesta i u žene koje grade svoje poslovne priče upravo ovde, u svojim zajednicama. Zato je podrška infrastrukturi, poput sistema za navodnjavanje i bunara, istovremeno i podrška ekonomskom osnaživanju žena“, naglasila je Macura.
Manifestacija je posvećena Oblačinskoj višnji, jednom od najprepoznatljivijih srpskih poljoprivrednih proizvoda i zaštitnom znaku Merošine.
Poseban značaj manifestacije ogleda se u povezivanju tradicije i savremenog razvoja, kroz predstavljanje proizvoda od višnje, rukotvorina i drugih autentičnih proizvoda koji nastaju vrednim radom lokalnih domaćinstava.
Zajecaronline/tanjug/J.V.
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure
Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom. Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije! Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama!
Dodaj komentar