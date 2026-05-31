Angelina Topić treća na mitingu Dijamantske lige u Rabatu

Reprezentativka Srbije u atletici Angelina Topić osvojila je treće mesto u disciplini skok uvis na mitingu Dijamantske lige u Rabatu.

Topićeva je osvojila treće mesto u Rabatu, pošto je preskočila 1,94 metra.

Srpska atletičarka je takmičenje otvorila sigurnim skokovima na 1,83 i 1,87 metara, dok je visine od 1,91 i 1,94 metra uspešno savladala iz trećeg pokušaja.

Angelina i njen trener Dragutin Topić su nakon preskočenih 1,94 metra doneli odluku da srpska atletičarka završi nastup u Rabatu bez daljih pokušaja.

Prvo mesto zauzela je aktuelna svetska rekorderka Jaroslava Mahučih iz Ukrajine sa preskočenih 1,97 metara, dok je druga bila Australijanka Elenor Paterson sa 1,94 m.

Zajecaronline/Sport.org/J.V.

