Zavejaće sneg u ovom delu Srbije

Republički hidrometerološki zavod Srbije javlja da nas očekuju velike vremenske promene! Od hladnog vremena, pa sve do toplog!

U Srbiji će u utorak, 25. februara biti delimično oblačno i toplije vreme uz delimično razvedravanje i sunčane intervale, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab do umeren vetar, južni i jugoistočni, krajem dana i u toku noći u južnom Banatu i donjem Podunavlju u pojačanju, dok će se temperature kretati od minus tri do 13 stepeni.

U Beogradu se tokom dana očekuje toplije vreme uz delimično razvedravanje i duže sunčane intervale uz slab, jugoistočni vetar koji će krajem dana i u toku noći biti u pojačanju.

Očekuju se i temperature od minus jedan do 12 stepeni. Do kraja nedelje zadržaće se umereno do potpuno oblačno vreme. Za vikend se padavine očekuju južnije od Save i Dunava. U nižim krajevima kiša, a u brdsko-planinskim predelima jugozapadne, južne i istočne Srbije sneg.

Relativno povoljna situacija za hronične bolesnike

Relativno povolјna biometeorološka situacija za većinu hroničnih bolesnika. Izvestan oprez se savetuje osobama sa srčanim i psihičkim tegobama, kao i astmatičarima. Od meteoropatskih reakcija mogući su poremećaji sna i promenlјivo raspoloženje.

ZaječarOnline/Hypetv.rs/O.B.