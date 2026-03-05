Zašto vas pas uvek čeka na vratima: Razlog nije samo vernost!

Mnogi vlasnici pasa imaju isti prizor kada se vraćaju kući – njihov ljubimac već stoji kod vrata kao da je znao da će se upravo tada pojaviti. Iako se to najčešće pripisuje čistoj odanosti, stručnjaci kažu da je objašnjenje mnogo složenije.

Prema istraživanjima o ponašanju životinja, psi su izuzetno dobri u prepoznavanju obrazaca u svakodnevnom životu. Oni ne reaguju samo na zvuk automobila ili korake, već prate i sitne promene u okruženju – od svetlosti, zvukova u komšiluku pa sve do mirisa u prostoru.

Kris Maksted iz britanske kompanije Dog-G8 objašnjava da psi vrlo brzo uče rutine svojih vlasnika.

„Vaš dolazak kući je jedan od najpredvidljivijih događaja u njihovom danu. Psi prate obrasce i pamte signale koji mu prethode“, kaže on.

Rutina

Ako se svakodnevno vraćate kući u približno isto vreme, pas počinje da povezuje određene znakove sa vašim dolaskom. To mogu biti zvuci ulice, aktivnost u kući ili promena svetlosti. Vremenom se razvija očekivanje i pas počinje da čeka na vratima.

Velika uloga mirisa

Naučnici smatraju da veliku ulogu igra i miris. Tokom dana miris vlasnika u kući postepeno slabi. Kada dostigne određeni nivo, u kombinaciji sa rutinom i drugim signalima, pas može gotovo tačno da proceni kada ćete se vratiti.

Zašto baš vrata?

Ulazna vrata za psa predstavljaju važno mesto u kući. Tu počinju šetnje, dolaze gosti i vlasnici odlaze ili se vraćaju. Zato se upravo to mesto pretvara u „tačku iščekivanja“.

Kako smiriti uzbuđenje?

Kod nekih pasa čekanje može prerasti u skakanje, lajanje i nemir. Stručnjaci savetuju da povratak kući bude miran – prvo uđite, odložite stvari i tek kada se pas smiri posvetite mu pažnju. Tako uči da je smireno ponašanje nagrađeno.

Zajecaronline.com/Alo!/ N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!