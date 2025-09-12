ZAKAZAN TERMIN Pogledajte kada će biti odigran večiti derbi

Pred nama je 177. večiti derbi u kojem će Partizan 20. septembra ugostiti Crvenu zvezdu u Humskoj, a termin će biti 20. steptembra od 19.00.

Ovo je planiran termin u slučaju da ne dođe do naknadnih pomeranja usled nepredviđenih okolnosti, jer je za isti datum zakazana velika vojna parada u Beogradu.

Partizan je trenutno prvi na tabeli sa 16 bodova iz šest odigranih utakmica, gde je ostvario pet pobeda i remi, ali ima jedan meč više od Zvezde, koja ima bod manje, pa derbi predstavlja i direktnu bitku za prvo mesto na tabeli Superlige Srbije.

Zajecaronline/sport.alo/N.B.

