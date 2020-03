Zaječarska Gimnazija ove godine upisuje novu generaciju IT odeljenja elektronskim putem

Gimnazija u Zaječaru ove školske godine upisuje treću generaciju IT odeljenja, koje je specijalizovano za učenike sa izraženim digitalnim kompetencijama.

U skladu sa trenutnom situacijom, prijavljivanje će se vršiti putem veb prijave, na adresi https://prijavazaprijemni2020.mpn.gov.rs/, počev od danas, pa do narednog utorka 7.4.2020. godine.

Za sva pitanja, primedbe, sugestije ili moguće probleme koji bi mogli da se jave u vezi sa elektronskim prijavljivanjem za polaganje prijemnog ispita, kao i za sva druga pitanja u vezi sa prijavljivanjem i polaganjem prijemnog ispita, otvorena je elektronska adresa prijemni.ispiti.srednje@mpn.gov.rs

Podsećamo, prema poslednjim istraživanjima u Srbiji se na tržištu pojavi oko 1.500 novih kvalifikovanih IT radnika svake godine. Potrebno je povećati taj broj najmanje 5 puta, na preko 7 000 IT radnika godišnje, kako bi izvozni ciljevi bili dostignuti. IT sektor je jedan od najvećih neto izvoznika u Srbiji i rastao je stopom od preko 20% svake godine, sa jakim potencijalom za budući rast. Taj sektor trenutno zapošljava oko 20.000 radnika. Posečna plata po radniku u IT sektoru je visa nego u drugim privrednim granama.