Zaječarska biblioteka obeležila 159 godina i predstavila knjigu „Iz beležnice jednog hroničara“

Dan Matične biblioteke ”Svetozar Marković” Zaječar obeležen je danas u čitalištu Biblioteke.

Tom prilikom upriličena je dodela nagrada korisnicima kao i promocija knjige „Iz beležnice jednog hroničara“ autora Stevana Veljkovića.

Malena Vera proglašena je za najmlađeg čitaoca.

Anastasija Jovanović nagrađena je kao najaktivniji korisnik dečjeg pozajmnog odeljenja.

Stana Stevanović dobila je priznanje kao najstariji korisnik pozajmnog odeljenja za odrasle.

Snežana Veljković nagrađena je kao najaktivniji korisnik fonda pozajmnog odeljenja za odrasle.

Nastavnica Leposava Pavković dobila je nagradu kao najaktivniji korisnik fonda ogranka u Kotlujevcu.

Jovana i njena koleginica Jelena, verne posetiteljke zajecarske biblioteke, nagrađene su kao najaktivnije korisnice čitaonice.

Kako ističe direktor biblioteke Boban Đorđević ovo je za biblioteku važan jubilej – 159 godina od osnivanja čitališta, čitaonice i današnje Matične biblioteke „Svetozar Marković“, jedne od najstarijih kulturnih ustanova u Srbiji i najstarije institucije kulture u gradu.

Tim povodom održana je i promocija publikacije „Iz beležnice jednog hroničara“, autora i nekadašnjeg direktora biblioteke Stevana Veljkovića. Publikacija je priređivački rad Irene Jović Stanojević uz saradnju Bore Dimitrijevića bivšeg direktora Narodnog muzeja Zaječar i aktuelnog direktora biblioteke Bobana Đorđevića.

Direktor biblioteke je istakao da je ovo jedno od poslednjih, a možda i poslednje delo Stevana Veljkovića. Knjiga okuplja njegove tekstove objavljivane u listu „Timok“ tokom osamdesetih, devedesetih i dvehiljaditih godina, kao i sadržaj iz radijskih i televizijskih emisija Radio-televizije Zaječar. Publikacija sadrži i dva do sada neobjavljena teksta.

Đorđević je naglasio da će čitaoci koji nisu ranije imali prilike da se susretnu sa Veljkovićevim pričama otkriti mnogo o Zaječaru kroz upečatljive zapise, koji osvetljavaju grad na drugačiji način – kroz njegove specifičnosti, osobenosti i jedinstveni duh.

Zajecaronline/N.B.

