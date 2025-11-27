Društvo Izdvajamo Kultura Timočka krajina Vesti

Zaječarska biblioteka obeležila 159 godina i predstavila knjigu „Iz beležnice jednog hroničara“

27.11.2025.
foto: Zajecaronline

Dan Matične biblioteke ”Svetozar Marković” Zaječar obeležen je danas u čitalištu Biblioteke.

Tom prilikom upriličena je dodela nagrada korisnicima kao i promocija knjige „Iz beležnice jednog hroničara“ autora Stevana Veljkovića.

Malena Vera proglašena je za najmlađeg čitaoca.

foto: Zajecaronline

Anastasija Jovanović nagrađena je kao najaktivniji korisnik dečjeg pozajmnog odeljenja.

Stana Stevanović dobila je priznanje kao najstariji korisnik pozajmnog odeljenja za odrasle.

foto: Zajecaronline

Snežana Veljković nagrađena je kao najaktivniji korisnik fonda pozajmnog odeljenja za odrasle.

Nastavnica Leposava Pavković dobila je nagradu kao najaktivniji korisnik fonda ogranka u Kotlujevcu.

Jovana i njena koleginica Jelena, verne posetiteljke zajecarske biblioteke, nagrađene su kao najaktivnije korisnice čitaonice.

Kako ističe direktor biblioteke Boban Đorđević ovo je za biblioteku važan jubilej – 159 godina od osnivanja čitališta, čitaonice i današnje Matične biblioteke „Svetozar Marković“, jedne od najstarijih kulturnih ustanova u Srbiji i najstarije institucije kulture u gradu.

Direktor zaječarske Biblioteke Boban Đorđević foto: Zajecaronline

Tim povodom održana je i promocija publikacije „Iz beležnice jednog hroničara“, autora i nekadašnjeg direktora biblioteke Stevana Veljkovića. Publikacija je priređivački rad Irene Jović Stanojević uz saradnju Bore Dimitrijevića bivšeg direktora Narodnog muzeja Zaječar i aktuelnog direktora biblioteke Bobana Đorđevića.

Direktor biblioteke je istakao da je ovo jedno od poslednjih, a možda i poslednje delo Stevana Veljkovića. Knjiga okuplja njegove tekstove objavljivane u listu „Timok“ tokom osamdesetih, devedesetih i dvehiljaditih godina, kao i sadržaj iz radijskih i televizijskih emisija Radio-televizije Zaječar. Publikacija sadrži i dva do sada neobjavljena teksta.

Đorđević je naglasio da će čitaoci koji nisu ranije imali prilike da se susretnu sa Veljkovićevim pričama otkriti mnogo o Zaječaru kroz upečatljive zapise, koji osvetljavaju grad na drugačiji način – kroz njegove specifičnosti, osobenosti i jedinstveni duh.

foto: Zajecaronline

Zajecaronline/N.B.

