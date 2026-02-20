Zaječar sutra pod oblacima: Ujutru suvo, popodne stiže sneg!

Sutra će u Srbiji biti oblačno i hladno vreme, u nižim predelima ponegde sa slabim snegom ili kišom, a na planinama sa slabim snegom, navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab i umeren vetar, zapadni i severozapadni, u Banatu i istočnoj Srbiji veći dao dana istočni i jugoistočni.

Jutarnja temperatura biće od -1 do 3 stepena, a najviša od 1 do 5.

Sutra prepodne u Zaječaru oblačno i suvo, popodne oblačno sa snegom. Duvaće slab, jugoistočni vetar. Minimalna temperatura 0° C, maksimalna dnevna 0° C.

Idućih sedam dana očekuje se promenljivo oblačno i osetno toplije vreme.

Od nedelje do utorka, uz nešto više oblačnosti, na severu i severoistoku Srbije povremeno će uslediti kratkotrajna kiša, a na planinama još u nedelju se očekuje provejavanje snega, a od srede duži sunčani intervali.

Zajecaronline.com/Tanjug/weather2umbrella/ N.B.

