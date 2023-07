„Zaječar protiv nasilja“: „Vučiću, otvaraj nove zatvore, malo ih je za tvoje kriminalce“

Sinoć je održan poslednji 5. protest „Zaječar protiv nasilja“ pred letnju pauzu na kome su prisustvovali i narodni poslanici Aleksandar Jovanović – Ćuta i Miroslav Aleksić. Još jednom su izneseni dobro poznati zahtevi protestanata – ostavke gradskih funkcionera, povlačenje štetnih odluka po grad i raspisivanje vanrednih lokalnih izbora, a Jovanović je poručio predsedniku Srbije da umesto novih rijalitija, počne da otvara nove zatvore, jer će tamo završiti svi koji su opljačkali ovu zemlju.

Protest je ovoga puta na Trgu Nikole Pašića otvorio Miladin Krstić, koji je podsetio na zahteve Zaječaraca koji se već peti put okupljaju na protestu, ali i rekao da podržavaju sve slobodne ljude koji širom Srbije šetaju u znak protesta, kao i njihove zahteve.

Nakon kratkog podsećanja na zahteve, više stotina okupljenih mirno je prošetalo do grade Gradske uprave, gde se prvi obratio Miroslav Smičković.

„U gradu gde je nekada bilo preko 40 hilajda stanovnika, sada je „na spavanju“ jedva 13 do 15 hiljada. Deca nam posle srednje škole odlaze u inostranstvo jer je zapošljavanje isključivo po partijskoj liniji ili uz naknadu. Za to vreme, vođenje grada odiše korupcijom i uzimanjem provizije, pa nije ni čudo što se ne radi za grad i opštinu, nego samo za privatne interese, što je očigledno na osnovu vidnog bogatstva rukovodstva grada, koje se ne može steći platom. Mi to vrlo dobro znamo i nećemo više trpeti!“, istakao je Smičković.

Nakon njega, obratio se Dejan Nikolić, koji je došao iz komšijskog Bora, kako kaže, da bi upozorio Zaječarce šta ih čeka ukoliko Ziđin dođe na Kraljevicu.

„Pitajte seljake u Boru kako su oni prošli. Biće smešteni u rezervate, prodaće svoje njive i imanje da bi živeli na 30 ari placa. Došli smo ovde da kažemo da ne želimo više da živimo u ovom bolesnom sistemu Aleksandra Vučića. Prodali su celu Srbiju, prodali su Timočku Krajnu. Prodali su i našu decu, koja su otišla u inostranstvo, nemamo gde da se lečimo, deca nam nisu bezbedna na ulici. Dosta je bilo, ovo je početak kraja!“, poručuje Nikolić.

Narodni poslanik, Aleksandar Jovanović Ćuta, rekao je da dolazi vreme kada će „svi Vučićevi kriminalci biti u zatvoru, a slobodni ljudi na slobodi“.

„Predlažem ti da umesto što otvaraš nove rijalitije, počneš da otvaraš zatvore, jer malo je zatvora za sve tvoje Vučićeviće, za tvoje drogirane kumove, za tvoje pljačkaše koji su ovu zemlju opustošili. Za nas je jedino važno da ne ćutimo, da ne trpimo i da menjamo ovo zlo“, rekao je sa bine Jovanović.