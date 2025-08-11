Zadržavanja na granicama i upozorenje vozačima zbog vrućina
Prema informacijama Uprave granične policije, na putničkim terminalima naših graničnih prelaza vozila se na izlazu na Preševu zadržavaju 30 minuta, a na Gostunu 45 minuta, dok dužih zadržavanja na teretnim terminalima nema.
Iz AMSS-a podsećaju da najtopliji deo dana nije najbolji izbor za duža putovanja, međutim, ukazuju da, ukoliko se neko odluči za vožnju u tim satima, tada čestim pauzama treba hladiti vitalne sklopove vozila, jer su u tom delu dana kvarovi na vozilu česti, a na auto-putevima i dodatno neprijatni jer je teško naći hlad i skloniti se od sunca.
Takođe, ističu da je sezona radova na putevima u punom jeku, te da treba obratiti pažnju na putare i njihovu bezbednost, a posebno u danima intenzivnog putovanja, pri nailasku na te deonice treba poštovati sve izmene, privremenu signalizaciju i ograničenja u brzini.
Zajecaronline/tanjug/N.B.
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!
VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!
Miroslav Ilić, jedan od najistaknutijih izvođača na muzičkoj sceni, prirediće nezaboravan koncert u zagrebačkoj Areni 18. oktobra 2025. godine. Sa početkom u 20 časova. KARTE NAĐITE OVDE.
Koncert u glavnom gradu Hrvatske predstavlja jedinstvenu priliku da ljubitelji narodne muzike uživaju u njegovim pesmama uživo. Bard narodne muzike, Miroslav Ilić je davne 1972. godine započeo blistavu karijeru. Ista je od samog početka krenula uzlaznom putanjom i sada već broji milionske tiraže i priznanja. Samo neki od hitova koje vole sve generacije su: “Nije život jedna zena”, “Još te nešto čini izuzetnom”, “Vino točim a vino ne pijem”, “Ova noć”, “Jesen sedamdeset i neke”…
Dodaj komentar