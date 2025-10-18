Zaboravite na kiselu vodu – ovaj sastojak čini palačinke neverovatno mekim i ukusnim!
Kako bi palačinke svaki put ispale savršene, u smesu bi trebalo dodati malo sode bikarbone.
1 jaje
200 ml mleka
250 ml vode
200 gr brašna
prstohvat soli
1/4 kašičice sode bikarbone
2 kašike ulja
Ulje za premazivanje tiganja
Priprema:
Sve tečne sastojke sjedinite, pa dodajte brašno, so i sodu bikarbonu. Smesu dobro umutite tako da nema grudvica. Dodajte na kraju ulje, pa ponovo sve izmešajte.
Tiganj za palačinke zagrejte na maksimalnoj temperaturi, a onda je smanjite malo (7 od 9 podeoka). Pecite palačinke, ređajte ih jednu na drugu, a sud na kome su gotove palačinke poklopite. Tako će duže ostati tople, a sutradan će biti jednako mekane i ukusne.
