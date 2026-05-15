Vašarska vreva počela: Zaječarci uživaju u tradiciji dugoj 190 godina -EVO KAKVA JE PONUDA I KOLIKE SU CENE

Vašarska vreva počela!
U Zaječaru počeo tradicionalni prolećni vašar
Na vašarištu ispod Kraljevice, prvi trgovci su rano jutros već postavili tezge i na njima se već uveliko trguje, dok brojni prodavci tek postavljaju štandove i izlažu svoje proizvode.
Za svakog ima ponešto u tradicionalnoj vašarskoj ponudi, od mekica, klakera, sladoleda, preko garderobe i igračaka do drvenrije i malih kućnih aparata.
Cena mekice je 100 dinara, koliko košta i jedna krofna. Vlaška mekica je 150, dok se limunada prodaje po ceni od 100, 150 i 200 dinara, a palačinke za 200 i 300 dinara. Cena sladoleda je 150 i 200 dinara, dok za kupovinu pljeskavice u lepinji treba izdvojiti 400 dinara.
Vašarska vreva počela!
Pečenje, kako su nam rekle kafandžije, još nije gotovo, ali će se kilogram prasećeg pečenja plaćati 3.000 dinara, a jagnjećeg 3.500.
Saobraćajne gužve već se stvaraju u ulicama koje gravitiraju ka zaječarskom vašarištu, pa se vozačima savetuje dodatan oprez i strpljenje.
Zajecaronline/J.V.
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!
MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!
Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom. Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije! Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama
Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere.
Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći.
Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi.
Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju i podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda.
Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.
Dodaj komentar