Vašarska vreva počela: Zaječarci uživaju u tradiciji dugoj 190 godina -EVO KAKVA JE PONUDA I KOLIKE SU CENE

Vašarska vreva počela!

U Zaječaru počeo tradicionalni prolećni vašar

Na vašarištu ispod Kraljevice, prvi trgovci su rano jutros već postavili tezge i na njima se već uveliko trguje, dok brojni prodavci tek postavljaju štandove i izlažu svoje proizvode.

Za svakog ima ponešto u tradicionalnoj vašarskoj ponudi, od mekica, klakera, sladoleda, preko garderobe i igračaka do drvenrije i malih kućnih aparata.

Cena mekice je 100 dinara, koliko košta i jedna krofna. Vlaška mekica je 150, dok se limunada prodaje po ceni od 100, 150 i 200 dinara, a palačinke za 200 i 300 dinara. Cena sladoleda je 150 i 200 dinara, dok za kupovinu pljeskavice u lepinji treba izdvojiti 400 dinara.

Pečenje, kako su nam rekle kafandžije, još nije gotovo, ali će se kilogram prasećeg pečenja plaćati 3.000 dinara, a jagnjećeg 3.500.

Saobraćajne gužve već se stvaraju u ulicama koje gravitiraju ka zaječarskom vašarištu, pa se vozačima savetuje dodatan oprez i strpljenje.

Zajecaronline/J.V.

