Za vikend se nastavlja fudbalska Superliga!

Narednog vikenda nastaviće se fudbalska Superliga Srbije, posle dvonedeljne pauze zbog obaveza reprezentacije, a na redu su utakmice 12. kola, u kojima lider i osmostruki uzastopni šampion Crvena zvezda u nedelju dočekuje IMT, dok će Partizan sutra u goste TSC-u.

Kolo sutra od 14 časova otvara utakmica OFK Beograda i Napretka.

Od 17 časova Javor dočekuje Radnik, dok će od 18 Vojvodina biti domaćin kragujevačkom Radničkom.

U derbiju kola i poslednjem subotnjem meču Superlige, sutra od 18.30 TSC će ugostiti Partizan i pokušaće da nastavi seriju odličnih rezultata protiv “crno-belih”.

Računajući i Kup Srbije, TSC je izgubio od Partizana samo jednom u prethodnih sedam mečeva.

Partizan je posle jedinog poraza u sezoni, u “večitom derbiju” protiv Crvene zvezde, vezao dve pobede i želi da ponovi rezultat sa prethodnih ligaškog gostovanja u Bačkoj Topoli kad je pobedio rezultatom 2:1.

U nedelju će na teren prvo Čukarički i Novi Pazar od 15.30, od 17 Mladost dočekuje Železničar, dok će u 19.30 Spartak ugostiti niški Radnički.

U istom terminu, od 19.30, Zvezda dočekuje IMT i želi nastavak serije pobeda u Superligi kako bi uhvatila zalet za sledeći četvrtak i veoma važno gostovanje Bragi u trećem kolu Lige Evrope.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

