ZA OVO U GRČKOJ SLEDI KAZNA OD 350 EVRA!

Vožnja dece (do 3 godine) na prednjem sedištu u specijalnim dečijim sedištima okrenutim suprotno pravcu kretanja vozila dozvoljena je samo kada je deaktiviran vazdušni jastu.

Crni bilans na putevima regiona ponovo upozorava na važnost oprezne vožnje tokom letnjih meseci. U Crnoj Gori, u samo jednom danu, u dve odvojene saobraćajne nesreće stradalo je četvoro srpskih državljana. I kod Malče u blizini Niša, život je izgubila trogodišnja devojčica u još jednoj tragičnoj nesreći.

Postoje propisi o vrsti sedišta prema uzrastu, kao i ograničenja u vezi sa sedenjem deteta na prednjem sedištu. Kazne u Grčkoj mogu biti visoke, a rizici još veći. U Grčkoj i drugim zemljama u okruženju zakonska regulativa je uglavnom usaglašena sa preporukama koje je Evropska komisija propisala u vezi sa prevozom dece. Po tim preporukama deca niža od 135 centimetara i mlađa od 12 godina treba da budu u odgovarajućem sedištu ili busteru. Za decu od 12 i više godina sa visinom od najmanje 1,35 metara dovoljan je normalan sigurnosni pojas.

Prekršioci se kažnjavaju administrativnom kaznom od 80 do 350 evra i oduzimanjem vozačke dozvole od 10 dana. Još jedna veoma važna stvar koju morate da znate – pušenje u kolima u kojima je dete, svakako izbegavajte svuda i uvek, ali ako to radite u Grčkoj, a dete ima do 12 godina, preti vam kazna od čak 1.500 evra i oduzimanje dozvole!

