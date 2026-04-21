“ONO ŠTO SE BABI SNILO, NIJE SE OSTVARILO” Aca Lukas se oglasio i najavio BRUTALAN PROVOD u zemljama Evropske unije nakon LAŽNE ZABRANE (VIDEO)

Aca Lukas se oglasio i najavio BRUTALAN PROVOD u zemljama Evropske unije nakon LAŽNE ZABRANE!

Aca Lukas, regionalna zvezda koju publika obožava decenijama, oglasio se na svom Instagram profilu. Pa najavio nastupe i provod za pamćenje u zemljama Evropske unije.

Podsetimo, već mesecima se u javnosti pojavljuju različiti navodi koji, kako se tvrdi, pokušavaju da naruše njegov ugled, ali se ističe da istina uvek izađe na videlo.

Takođe se navodi da su postojali i pokušaji usmereni ka njegovom timu. Na čelu sa direktorom i vlasnikom Hype televizije Sašom Mirkovićem, ali da ni ti pokušaji nisu uspeli da utiču na dalji rad i planove.

Pevač je u svom obraćanju oštro prokomentarisao tvrdnje da mu je onemogućeno putovanje i nastupi u inostranstvu, poručivši da se takve informacije neće ostvariti i da uskoro nastavlja sa koncertima širom Evrope. Lukas je u nastavku govorio i o, kako kaže, pokušajima da se utiče na njegov rad i egzistenciju. Ističući da stoji iza svoje karijere i tima. Te najavio dalje aktivnosti i nastupe u narednom periodu.

JAVNO OGLAŠAVANJE ACE LUKASA

-Ima ona poslovica: „što je babi milo, to joj se i snilo, ali što se babi snilo“, nije se ostvarilo babi i onom njenom… sada, da li je on drug ili drugarica ili osoba u polu-muškoj ambalaži. Ne znam kako bih to nazvao, ali ono što su govorili ovih dana da Aca Lukas ne može da ide u inostranstvo, evo, upravo im pada u vodu. Uskoro se vidimo u toku sledećih nedelja u svim gradovima Evrope – istakao je na početku Lukas, te dodao:

-Oni su mislili da će baba, najbolja lažna drugarica svima. Znači, dobro zapamtite, najbolja lažna drugarica svima, i da će, uz pomoć jednog navodnog kriminalca i još jednog iz Švedske, uspeti da izdejstvuju da Aca Lukas ne može da ide u inostranstvo i da radi svoj posao. Odnosno da mi ugroze egzistenciju i hleb kojim hranim svoju porodicu.

„SAŠA MIRKOVIĆ, MOJA EKIPA, HYPE I JA SMO DALEKO ISPRED SVIH VAS“

Aca je u svom obraćanju istakao da svi pokušaji koji su bili usmereni protiv njega nisu uspeli i da, kako kaže, ne mogu da mu naude niti njemu niti njegovom timu. Osvrnuo se i na rad Saše Mirkovića i Hype produkcije, naglasivši njihovu profesionalnost i regularnost u poslu.

–Međutim, to se ništa nije ostvarilo i sada mogu da im poručim samo jedno. Konačno ste shvatili da mi ne možete ništa. Što se tiče regularnosti mene i moje ekipe Saše Mirkovića i mene pre svega, kao i celog Hype-a, tu smo daleko ispred svih vas – naglasio je Aca.

-A vi ćete se sada zapitati, pošto nam to nije u karakteru, ali ćemo morati da proverimo neke stvari, pa ćemo početi da se bavimo vama. Da vidimo kako će vaši pevači prolaziti kada budu gostovali, jer ćete biti na budnom oku naših ljudi.

-Bivšem drugu mogu da poručim sledeće: Ovo će ti biti kazna! Gde god bude imao koncert sa svojim izvođačima, budite sigurni da ćemo mi u tom gradu zakazati svoj nastup. Tako se pravi legalna konkurencija, a ne ovako kako ste vi pokušali – poručio je on i dodao:

-Dakle, ta navodna ‘najbolja lažna prijateljica’, zajedno sa celom ekipom, sada će videti kako mi radimo – bio je jasan.

Zajecaronline/J.V.

