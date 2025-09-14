ZA MANJE OD 100 DINARA! Voće koje leči telo i poboljšava san

Postoji voće koje može da reši tri najveća problema tela, nesanicu, spor metabolizam i slab imunitet. I nije reč o egzotičnim plodovima ili skupim suplementima, već o običnim šljivama.

Šljive su bogate vlaknima, vitaminom C, antioksidansima i prirodnim šećerima koji ne utiču negativno na krvni pritisak. One su posebno korisne za:

Bolji san: sadrže melatonin, hormon koji reguliše ciklus spavanja.

Bržu probavu: prirodni sorbitol pomaže varenju i pokreće metabolizam.

Jači imunitet: antiinflamatorna svojstva pomažu telu da se izbori sa virusima i infekcijama.

Osim toga, šljive povoljno utiču na nivo holesterola, a kilogram često košta manje od 100 dinara, što ih čini dostupnim svima.

Kako ih koristiti?

Šljive možete jesti sveže, sušene, dodavati ih u doručak, ovsene pahuljice ili koristiti kao večernji užinu. Za bolje rezultate u spavanju, pojedite nekoliko šljiva sat vremena pre odlaska na spavanje. Važno je da ih ne prekuvate jer tako gube deo svojih blagotvornih svojstava.

Iako često potcenjene, šljive su tihi saveznik zdravlja svakog dana. Doslednom konzumacijom možete osetiti poboljšanje sna, jači imunitet i bolju probavu, a sve to bez velikih ulaganja i komplikovanih režima.

Zaječaronline/E.B.