Za igru „Uzmi račun i pobedi“ poslato skoro 117 miliona računa

Za nagradnu igru “Uzmi račun i pobedi” do sada je registrovano više od 368.000 naloga, dok je poslato 116.944.323 računa i 142.316.511 jedinstvenih kodova, saopštila je danas Poreska uprava.

Novo kolo nagradne igre počelo je u maju a prvo izvlačenje nagrada očekuje se na jesen.

Svrha nagradne igre, čiji je pokretač Vlada Srbije je podizanje svesti građana i privrednih subjekata o suzbijanju sive ekonomije, jačanje poreske kulture i motivacije za poštovanje propisa, kao i podsticanje bezgotovinskog plaćanja, jednog od instrumenata u borbi protiv sive ekonomije.

Za učešće u nagradnoj igri, potrebna je registracija putem mobilne aplikacije “Uzmi račun i pobedi”, koja je besplatna za preuzimanje u Google Play i Apple prodavnicama.

Pravo učešća u nagradnoj igri imaju svi punoletni građani sa prebivalištem ili boravištem na teritoriji Srbije.

Oni za učešće u nagradnoj igri mogu da unose sve fiskalne račune koji su izdati od 1. januara 2025. godine, skeniranjem QR koda na fiskalnom računu ili ručnim unosom PFR broja i vremena računa.

Unosom u aplikaciju, svaki fiskalni račun dobija jedinstveni kod, a ukoliko je na računu zabeležen bezgotovinski način plaćanja, karticom, instant i drugo, dobija se i još jedan, dodatni kod.

Svi dodeljeni kodovi ravnopravno učestvuju u javnim izvlačenjima.

