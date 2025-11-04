Vukčević ubacio četiri poena u porazu Vašingtona od Njujorka!

Košarkaši Njujorka pobedili su danas na svom terenu ekipu Vašingtona rezultatom 119:102 u utakmici NBA lige.

U pobedničkom timu briljirao je Karl-Entoni Tauns sa 33 poena, 13 skokova i pet asistencija. Džejlen Branson i Odži Anunobi su postigli po 16 poena.

U ekipi iz Vašingtona najbolji je bio Aleks Sar sa 19 poena, dok su Kišon Džordž, Bilal Kulibali i Kori Kispert ubacili po 15.

Srpski košarkaš Tristan Vukčević proveo je na terenu nešto više od četiri minuta, a za to vreme zabeležio je četiri poena, dve asistencije i po jednu blokadu i ukradenu loptu.

Košarkaši Njujorka su u dosadašnjem delu sezone u NBA ligi zabeležili četiri pobede i tri poraza, dok Vašington ima skor 1/6.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

