Vukčević ubacio četiri poena u porazu Vašingtona od Njujorka!
Košarkaši Njujorka pobedili su danas na svom terenu ekipu Vašingtona rezultatom 119:102 u utakmici NBA lige.
U pobedničkom timu briljirao je Karl-Entoni Tauns sa 33 poena, 13 skokova i pet asistencija. Džejlen Branson i Odži Anunobi su postigli po 16 poena.
U ekipi iz Vašingtona najbolji je bio Aleks Sar sa 19 poena, dok su Kišon Džordž, Bilal Kulibali i Kori Kispert ubacili po 15.
Srpski košarkaš Tristan Vukčević proveo je na terenu nešto više od četiri minuta, a za to vreme zabeležio je četiri poena, dve asistencije i po jednu blokadu i ukradenu loptu.
Košarkaši Njujorka su u dosadašnjem delu sezone u NBA ligi zabeležili četiri pobede i tri poraza, dok Vašington ima skor 1/6.
Zajecaronline/tanjug/N.B.
