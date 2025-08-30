Vučićevo oglašavanje diglo Srbiju na noge!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rešio je da se oglasi putem zvaničnog Instagram profila.

Poslao je moćnu poruku:

– Srbija će ostati neosvojiva i nepokorena tvrđava za svakog osvajača, svoju slobodu volimo više od svega.

Prethodno, predsednik Vučić je poručio da je Srbija demokratska zemlja i da neće prihvatiti nasilne ulične proteste niti nasilje prikriveno kao aktivizam.

Vučić je u pisanom odgovoru povodom teksta uredništva britanskog lista „Gardijan“ o situaciji u Srbiji, objavljenom 25. avgusta, istakao da je Srbija angažovana na evropskom nivou. Kao i da naša zemlja stalno unapređuje svoj demokratski i ekonomski razvoj.

Zajecaronline.com/alo.rs

