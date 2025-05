Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u Grljan zajedno sa Vladimirom Videnovićem, kandidatom za gradonačelnika Zaječara sa liste „Ne damo Srbiju – Aleksandar Vučić“. Okupljeni građani dočekali su ih gromoglasnim aplauzom.

Tokom obraćanja predsednik Vučić je pozvao sve građane da 8. juna izađu na izbore i glasaju po svojoj savesti, ističući važnost odgovornog izbora za budućnost grada. Takođe je najavio nastavak izgradnje puteva, škole i bolnice, naglašavajući da se u Zaječaru danas radi više nego ikada u poslednjih 70 godina.

“Ja pozivam sve ljude, sve ljude iz Zaječara, da 8. juna izađete na izbore i da glasate po svojoj savesti. Mnogi će vas pritiskati i objašnjavati vam zašto je važno da glasate za njih. Ima mnogo lista. Ja vam neću reći da glasate za našu listu, jer smo mi protiv onih koji uništavaju Srbiju. Najlakše je glasati protiv. Uvek je najlakše biti protiv nečega. Ja vas pozivam da glasate zbog onoga što smo uradili i zbog onoga što znate da ćemo uraditi. Molim vas da glasate za odgovornu budućnost, za ozbiljne ljude. Za one za koje znate da nikada neće ugroziti budućnost ni naše dece, ni naših školaraca, ni naših studenata.”

VUČIĆEVA PORUKA ZAJEČARCIMA: Glasajte po svojoj savesti, glasajte za ozbiljne ljude

“Strašne stvari su nam se dešavale. Danas sam video jedan snimak – prvo mi je bilo smešno, a onda više nije bilo ni malo smešno. Čudio sam se kako je tako nešto jezivo moglo da se dogodi u našoj zemlji. Jedan od najboljih studenata Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, Vladimir Balać, došao je na fakultet sa indeksom. Pokušao je da uđe, ali su mu neki rekli da ne može. Zatim je došla i devojčica, golog stomaka, i rekla mu da ne može da uđe. Kako ne može? Evo mog indeksa, ja ovde učim, među najboljima sam studentima. Ali ne može, jer je plenum izglasao nepoverenje.

“Vi se sada možda smejete, i ja sam se nasmejao kada sam to čuo, jer je toliko besmisleno da čovek mora da se nasmeje. Ali kada razmislite, nije ni malo smešno – žalosno je i jezivo da su doveli zemlju do toga da najbolji đaci i studenti ne mogu da uče, jer im drugi to ne dozvoljavaju.”

VUČIĆEVA PORUKA ZAJEČARCIMA: Glasajte po svojoj savesti, glasajte za ozbiljne ljude

“Zato vam opet kažem: nemojte zbog toga što smo protiv njih da glasate, već zbog onoga što ćemo uraditi. U Zaječaru se danas gradi i radi više ulica i puteva nego ikada u poslednjih 70 godina. Ne zaboravite da pogledate kakav je danas put Zaječar – Negotin, put do Zaječara preko Vratarnice i Minićeva do Knjaževca. Samo se setite kako je izgledao pre dve ili tri godine. Ljudi to često ne žele da priznaju. Pogledajte kako danas izgleda stadion u Zaječaru i kako je izgledao nekada. Što se tiče bolnice, obnovili smo dečije odeljenje. Obnovićemo celu bolnicu u Zaječaru, na ponos svim ljudima na istoku Srbije. Nastavićemo da ulažemo i u Knjaževac, Sokobanju i Boljevac.

8. juna vi donosite odluku o sudbini svog grada, sela i svih mesta. Sve najbolje želim vama i vašim porodicama. Na kraju, želim da vam kažem jednu stvar – mnogo vas volim i mnogo mi znači što sam vas video u ovako velikom broju. Vidimo se da zajedno proslavimo pobedu 8. juna“, poručio je predsednik Srbije.

VUČIĆEVA PORUKA ZAJEČARCIMA: Glasajte po svojoj savesti, glasajte za ozbiljne ljude

ZajecarOnline/ I.R.

POSLE 15 GODINA MIROSLAV ILIĆ SE VRAĆA U ARENU ZAGREB! “Nema dana kad me neko iz Hrvatske ne zove na nastupe”

Na velikoj pozornici Arene Zagreb pridružiće mu se veliki orkestar. Ali i nekoliko slavnih gostiju, koji se drže u tajnosti do poslednjeg dana. A sve kako bi se ova dugoiščekivano veče zaista mogla nazvati spektaklom. Tom prilikom će Miroslav Ilić u Zagrebu proslaviti više od 50 godina uspešne karijere kao što je nedavno napravio u Beogradu.

“Biće to noć puna sećanja jer su već tri generacije stasale uz moje pesme. Jedan sam od retkih izvođača kojem na koncerte dolaze deca, roditelji, bake i dede. Svi žele da zapevaju i popiju. A kad vidim takvu publiku ispred sebe, meni to daje snagu da poletim. Publika me pomlađuje i koliko god imao godina, pevaću i u dubokoj starosti. Dok me god glas bude služio i dok me ne iznesu s pozornice”, istakao je čuveni pevač.