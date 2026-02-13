VUČIĆ ZAPEVAO U ANKARI: Zahvalan sam Erdoganu na izuzetnom gostoprimstvu (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je zahvalan dragom prijatelju, predsedniku Turske Redžepu Tajipu Erdoganu na izuzetnom gostoprimstvu koje je, kako je naveo, teško doživeti bilo gde u svetu.

Vučić je na svom Instagramu objavio snimak sa svečane večere koju, u čast delegacije Srbije, priredio predsednik Republike Turske Redžep Tajip Erdogan. Za predsednika Srbije su muzičari svirali “Tamo daleko”.

VUČIĆ ZAPEVAO U ANKARI

View this post on Instagram A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav)

-Ovo poseta bila je prilika da još jednom potvrdimo strateško partnerstvo između naših zemalja, da dodatno ojačamo naše odnose i otvorimo nove mogućnosti za zajednički rad u narednom periodu, u interesu svih naših građana, mira i napretka na Zapadnom Balkanu.

Radujemo se Vašoj skoroj poseti Srbiji, koja bi mogla biti jedna od najvećih i najznačajnijih do sada. Potrudićemo se da se i vi u Srbiji osećate jednako dobrodošlo! – napisao je predsednik na Instagramu.

Zajecaronline.com/Alo!

