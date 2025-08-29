VUČIĆ U POSETI JEDANAESTOČLANOJ PORODICI! Vasiljevićima uručio 8 kubika drva: Nadam se da će vam ovo malo pomoći! (FOTO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je posetio jedanaestočlanoj porodici Vasiljević.

Ova porodica, koja ima devetoro dece od 5 do 18 godina, živi u Beogradu, u Rakovici. On će im uručiti osam kubika drva za ogrev iz programa pomoći za 1.000 najugroženijih porodica u Srbiji. U okviru novog paketa ekonomskih mera za poboljšanje životnog standarda građana.

Predsednik se, po dolasku pozdravio sa svakim detetom i upitao ih ko svira klavir. Mališani su redom počeli da nabrajaju šta ko svira, te je predsednik konstatovao da imaju ceo orkestar.

– Doneo sam i neki poklon – rekao je Vučić.

VUČIĆ U POSETI JEDANAESTOČLANOJ PORODICI!

– Ne treba da mi zahvaljujete, ja sam vama zahvalan. Mnogo ste lepi, skromni, fini, divna deca. Čestitam, mnogo sam srećan kad vidim porodicu sa devetoro dece. Vi ste mladi, alal vera kako izdržavate.

– Teško da ‘Srbija šume’ mogu da rasporede to svuda, da mi pomognemo oko troškova prevoza. Danas idemo sa novom Uredbom zato što su pokušali da zloupotrebe prvu uredbu i da dobavljačima trgovci nameću dodatne troškove i neće moći to da urade. Spremite se da kupujete jeftinije. Uradićemo ono što smo obećali građanima. Posle povećanja penzije za 12 odsto, videće ljudi da će moći bolje da žive. I plate će da rastu, verujem u dobre stvari.

PREDSEDNIK U DRUŠTVU DECE

Predsednik je razgovarao sa decom, pitao ih je šta od sporta treniraju, za koga navijaju, kao i da li idu na utakmice.

eniraju, za koga navijaju, kao i da li idu na utakmice.

– Nadam se da će ovo malo da vam pomogne. Doneli smo još neku vrstu pomoći. Najvažnije je da rešimo ovo oko zaposlenja, ako ne možemo da rešimo posao nekom ko ima završenu arhitekturu i devetoro dece, onda ne treba ni da postojimo kao država. Da nađemo način da pomognemo – rekao je predsednik.

Vučić je roditeljima rekao i da su lepo vaspitali decu.

– Svi se bare sportom, svi sviraju. Divno ste ih vaspitali. Živeo sam za to da postanem sportski komentator, Radio Beograd da oglas, ja sam se prijavio, tri noći nisam spavao, čekao sam rezultate i odbili su me zbog ovoga što šuškam. Primali su samo one koji neverovatno govore, bio sam nesrećan, plakao sam. Sad bi to bilo drugačije, traže se oni koji mogu da naprave razliku, važna je energija. Probao sam da sviram, nisam uspeo jer sam bio netalentovan. Ima nešto za šta jesi i nešto za šta nisi.

– Vrednije je devetoro dece nego 80.000 metara kubnih. Vidite i da im isečete to – rekao je predsednik.

VUČIĆ O N1

Na pitanje o navodima „Nove“ u vezi sa optužbama za terorizam Vučić je rekao da će to biti „prava cirkuska predstava“.

– Sramota je da to prebacuju nekome koga nazivaju ubicom, teroristom, narko dilerom, sramota je da to govore ljudi koji su pokušali da izazovu građanski rat, lažima o povređenom dečaku u Valjevu. Ako sam negde preterao, uvek sam spreman da priznam grešku, samo se plašim da moji odgovori nisu bili ni deseti deo onog čime su se koristili, a koristili su se smao lažima, a ja istinom. Oni se poubijaše između sebe, ko je koliko para uzeo. Videćete kako će da izgleda afera prisluškivanja, nije telefon prisliuškivna, ovo je još gore. Biće to prava cirkuska predstava. Posebno je smešno kada oni počnu da govore poridike, neka ih ostavimo u njihovom teatru. Tako neistinito da saopštavaju, a da za to ne budu krivi i odgovorni.

Blokaderi pozvali sve 1. septembra na ulice

– Nije obavezno ni srednjoškolsko ni fakultetsko obrazovanje, nek ne diraju samo nikog drugog. Nemam problem sa tim. Ko će gde da izlazi… Rekli su mi da će u Aranđelovcu da bude 5.000 ljudi, bilo je 396. Najgore je kada ljudi ne znaju kada je kraj. Ili kada imate velike lidere, sve znaju, u svemu da pobede, a ne znaju da sklope mir.“

O pretnjama Dačiću

– U policiji rade divni ljudi koji se bore za ovu zemlju. Ni krivi ni dužni su na meti raznih likova koji misle da imaju pravo da se iživljavaju. Meni je Ivica rekao za ta tri metka, to je deo uobičajenog posla, nadam se da će moći da ustanove ko misli da je mnogo pametan.

O rektoru Đokiću i sastankom sa ambasadorkom Konrad

– Lepo da su se sastali. Meni je važno da oni mogu da, predstavnici našeg univerziteta razgovaraju sa stranim predstavnicima. A neće da razgovaraju sa predstavnicima svoje države. Svako svoj posao nek radi.

Predsednik je na kraju rekao da stvari idu bolje nego što se nadao i očekivao.

– Za mene je važno da pokazujemo brigu za naše ljude i srećan sam što su naši domaćini zadoovljni. Što će deca imati više sigurnosti tokom zime. Srećan sam kako su vaspitani. Što se politike tiče, stvari idu dobro i mnogo bolje nego što sam se nadao i očekivao.

