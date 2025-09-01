VUČIĆ SUTRA IDE U KINU! Planiran razgovor sa Putinom, poznato o čemu će razgovarati

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boraviće u Kini od 2. do 5. septembra, potvrđeno je danas Sputnjiku u državnom vrhu Srbije.

VUČIĆ SUTRA IDE U KINU!

Vučić će prema najavama 3. septembra prisustvovati vojnoj paradi u Pekingu, povodom Dana pobede, a planirani su i bilateralni sastanci sa predsednikom Kine Si Đinpingom i ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

Prema najavama iz Kremlja, razgovori Putina i Vučića obuhvatiće trenutno stanje na Kosovu i Metohiji, kao i pitanja u vezi sa Republikom Srpskom.

Dva lidera će takođe detaljno razmatrati rusko-srpsku saradnju, sa posebnim fokusom na energetski sektor, ali i na druge strateške oblasti zajedničkog interesa.

Zajecaronline/Hypetv/alo/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!