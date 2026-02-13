VUČIĆ SE OGLASIO IZ MINHENA: “Očekujem dobre i sadržajne razgovore sa najvišim zvaničnicima iz celog sveta…”

– Na ovogodišnjoj Minhenskoj konferenciji razgovara se o ključnim izazovima savremenog sveta, o evropskoj bezbednosti i odbrani, budućnosti transatlantskih odnosa, regionalnim sukobima – saopštio je predsednik Vučić na Instagram nalogu “buducnostsrbijeav”.

– U vremenu složenih geopolitičkih promena i rastuće globalne nesigurnosti, prisustvo Srbije na ovakvom skupu od izuzetnog je značaja kako bismo čuli, naučili, ali i aktivno učestvovali u dijalogu o budućnosti, mogućim zajedničkim rešenjima i na najbolji način zaštitili svoje državne i bezbednosne interese – dodao je je predsednik.

Ističe da očekuje dobre i sadržajne razgovore sa najvišim zvaničnicima iz celog sveta, od NR Kine, preko EU do SAD, sa ciljem daljeg jačanja saradnje i ukupnog međunarodnog položaja naše zemlje.

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić boravi u Saveznoj Republici Nemačkoj, gde će učestvuje na 62. Minhenskoj konferenciji o bezbednosti.

Zajecaronline/Alo!

