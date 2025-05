Vučić saopštio: “Biće izbori, a evo i kad”

Aleksandar Vučić boravi u Tirani danas i sutra, 15. i 16. maja 2025. godine. Predsednik Republike Srbije učestvuje na 6. samitu Evropske političke zajednice.

Na kojem će se razgovarati o unapređenju političkog dijaloga. I saradnje u cilju jačanja bezbednosti i stabilnosti na evropskom kontinentu.

Vučić se obratio iz Tirane i tokom svog obraćanja spomenuo studentske zahteve.

– Nisam dobio nikakav zahtev ni u usmenoj ni u pisanoj formi ni od jedne nadležne institucije. Izgleda neko nije nadležan. A hteo bi da bude nadležan za nešto. Što ih je manje i što brže propadaju. Nervoza će da bude sve veća.

– Reč je o ogoljenoj politici koja je ušla na fakultete. Uvek sam spreman da razmotrimo sve zahteve. Izbora će biti u narednih godinu i po dana.

POSLE 15 GODINA MIROSLAV ILIĆ SE VRAĆA U ARENU ZAGREB! “Nema dana kad me neko iz Hrvatske ne zove na nastupe”

Na velikoj pozornici Arene Zagreb pridružiće mu se veliki orkestar. Ali i nekoliko slavnih gostiju, koji se drže u tajnosti do poslednjeg dana. A sve kako bi se ova dugoiščekivano veče zaista mogla nazvati spektaklom. Tom prilikom će Miroslav Ilić u Zagrebu proslaviti više od 50 godina uspešne karijere kao što je nedavno napravio u Beogradu.

“Biće to noć puna sećanja jer su već tri generacije stasale uz moje pesme. Jedan sam od retkih izvođača kojem na koncerte dolaze deca, roditelji, bake i dede. Svi žele da zapevaju i popiju. A kad vidim takvu publiku ispred sebe, meni to daje snagu da poletim. Publika me pomlađuje i koliko god imao godina, pevaću i u dubokoj starosti. Dok me god glas bude služio i dok me ne iznesu s pozornice”, istakao je čuveni pevač.