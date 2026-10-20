Vučić poručio: “Moja knjiga će biti najčitanija na svetu”

Vučić: “Moja knjiga će biti najčitanija na svetu”

Nosilac liste “Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija” Aleksandar Vučić izjavio je danas da će njegova knjiga “Kako sam pobedio obojenu revoluciju” biti bestseler i najčitanija knjiga u svetu, koju će svi čitati, kako kaže, posebno nakon pobede na izborima.

On je to rekao odgovarajući na pitanje da li bi da je uspeo do sada da završi svoju knjigu “Kako sam pobedio obojenu revoluciju” to bilo najčitanije štivo u Evropi.

“Biće najčitanije u Evropi. Svi će da čitaju to što sam napisao. Posebno posle pobede na izborima. Tad će svi da čitaju. To će da bude najčitanija knjiga u svetu, zapamtite šta sam rekao: bestseler. I to ću da uzmem izdavača iz Londona, izdavača iz Njujorka, Pariza, Pekinga, Moskve i tako dalje. To će da bude najčitanija knjiga. I zaradiću ozbiljne pare, a onda ću opet nešto da dam nekom našem manastiru, crkvi”, rekao je Vučić.

Na pitanje da prokomentariše to što neki u Srbiji priželjkuju “francuske scenarije” posle izbora (veliki protesti u Francuskoj), Vučić je odgovorio da ima ljudi koji čeznu za time i ukazao šta se desilo u Nepalu nakon promene vlasti posle velikih protesta.

“Smanjene plate za 35 odsto za samo godinu dana, penzije 50 odsto pale. Zaposlenost smanjena za 50 odsto. Potpuna propast u Nepalu. I uz svu pomoć Kine, Indije i svih drugih zemalja, ne mogu da se izvuku. Tako su ih usrećili da je to svetsko čudo. A što su Francusku usrećili? Ovo kad gledate kako tuku ljude koji čuvaju svoje prodavnice. Koji čuvaju ono što im je život, od čega žive, oni i njihove porodice, pa bi to ovde hteli. Neće taj film da gledaju”, rekao je Vučić.

Ocenio je da u svetu postoje “anarhisti” i “levičari” koji su umislili da treba da vladaju svetom i žele da pljačkaju prodavnice, banke…

“E, to može u neuređenim zemljama. Ili to može jedno veče. I sad kod (Đorđe) Meloni više ne može. Izvela žena vojsku na ulice. Đorđa je hrabra, sposobna žena, izvela vojsku na ulicu i kaže ‘Ne može više’. Nama vojska, samo da znate, nije potrebna i nećemo da je koristimo uopšte. Ima dovoljno snaga za držanje stvari pod kontrolom”, rekao je Vučić.

Na pitanje da li su 15. marta prošle godine oni koji su protestovali bili taktički nadigrani, Vučić je odgovorio da su bili nadigrani “pomalo taktički, a pomalo hrabrošću ljudi koji su ih samo gledali”.

“A oni su znali ko ih sve gleda. I kad su saznali ko ih sve gleda, više im nije bilo ni do čega. Onda je bilo ‘E, sad je sve u redu”, rekao je Vučić.

Zajecaronline/tanjuug/J.V.

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