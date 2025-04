VUČIĆ OTKRIO ŠTA MU JE PUTIN REKAO U 3 REČENICE O OBOJENOJ REVOLUCIJI “Primiću sve udare spolja i iznutra”

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je o pritiscima i izazovima sa kojima se suočava naša zemlja, kao i o tome kuda ide i šta se sve krije iza pokušaja obojene revolucije.

O krivičnoj prijavi zbog “upotrebe zvučnog topa”

-Ljudi u Srbiji da aktivnu legitimaciju podnošenja krivičnih prijava ima svaka osova, a oni samo lažu. Jasno je ljudima da nije bilo zvučnog topa, i njima, to je proverio i FDA. Oni su objasnili kako se desilo to uzmicanje kada su si stali na mali trotoar. To je samo laž njihova. Još jedna njihova besmislica.

O ODLASKU U VATIKAN

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prokomentarisao je vest da će možda prisustvovati sahrani pape Franje.

– Nisam siguran da li ćemo u Vatikan ići ja ili premijer Macut. Jedan od nas će ići. Istog dana kada je i sahrana pape ugostiću u Beogradu važnog gosta. Dakle od ponedeljka, utorka, svakoga dana pre nego što otputujem za Ameriku, ponašaćemo se i radićemo normalno.

Ljudi su siti blokada

To znači da ćemo da vratimo život u Srbiju, svi ljudi su siti blokada i maltretiranja ljudi. Insistiraću na odgovornosti, da neko ne misli da se dodvoravam blokaderima. Naša zemlja je stopu rasta morala da smanji – kaže predsednik i dodaje:

– To je direktna posledica haosa i nasilja koju su provodili gotovo 6 meseci. Biće i manje povećanje plata i penzija.

VUČIĆ OTKRIO ŠTA MU JE PUTIN REKAO U 3 REČENICE O OBOJENOJ REVOLUCIJI “Primiću sve udare spolja i iznutra”

O razgovoru predsednika Rusije Vladimira Putina i patrijarha Srpske pravoslavne crkve Porfirija

– Patrijarh odlično zna šta je srpska crkva, vladika Bački Irinej odlično to zna. Putin mi je o obojenoj revoluciji sve rekao u tri rečenice. Rekao je želimo ti uspeh u toj borbi, ako nešto možemo ti reci.

– Ruska država i ruska crkva su uvek radile zajedno, između njih postoji simfonija. Naša crkva neće da ruši državu Srbiju. Nikada nećete dobiti većinu u srpskoj crkvi za rušenje srpske države i obrnuto.

Vučić otkrio šta mu je Putin rekao u 3 rečenice o obojenoj revoluciji

“Idem u Moskvu”

– Predsednik Rusije i ja smo uvek imali iskren odnos. Nije on lak, nismo se uvek slagali. Ja sam rekao još pre 8 meseci da ću ići u Moskvu i ja ću ići u Moskvu. Ići ću sam. Ne želim da Vlada Đura Macuta plaća cenu. Teško da će Vojska ići jer će biti pod sankcijama. Primiću sve udare spolja i iznutra, ponosno ću predstavljati Srbiju.

ČITAJTE NAS I NA HYPETV KANALIMA WHATSAPP, VIBER I TELEGRAM.

Zaječaronline/E.B.