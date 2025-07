VUČIĆ O NOVIM MERAMA DRŽAVE Da ljudi imaju povoljnije kredite, kao na zapadu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je nove mere pomoći srednjem i siromašnom staležu.

– Razumevajući da imamo i dalje niže srednje klase, manje nego ikad u istoriji, ali moramo o njima da vodimo računa. Zato smo krenuli da pomažemo ljudima koji su ostali bez svega u požarima. Za nekoliko dana ću da ih posetim da vidite šta smo već izgradili i to od privatnih donacija – kazao je Vučić.

Kaže da zna da postoje ljudi koji žive teško.

– Za te ljude hoćemo da se pobrinemo i da zakonski uredimo mogućnost povećanja marži, kako ih inače kriste. Posao im je i fer je da zarade, da koriste tržište, ali nemojte da to ode u tu krajnost da koristite to što imate veći broj bogatijih ljudi i da ispaštaju drugi ljudi – rekao je on.

Krediti će morati da budu po nižim kamatnim stopama ako hoće da posluju u Srbiji, naveo je.

– Ne kažem da će biti idealni uslovi, jer kredit nikad nije idealan, ali hoćemo da omogućimo našim privrednicima i građanima da mogu da imaju povoljnije kredite, kao na zapadu – kazao je on.

Imamo mnogo sirotinje koja je stradala od izvršitelja, ističe.

– Napominjem da izvršitelji nisu krivi, već zakon od pre 15 godina. To mora u Ustavu da se menja. U septembru bismo krenuli u proceduru – najavio je on.

