VUČIĆ NAJAVIO: Od ponedeljka i utorka obilazak Moravskog i Podunavskog koridora, otvara se i najveći tunel Munjino brdo

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će od ponedeljka obići Moravski i Podunavski koridor.

– U ponedeljak ću obići Moravski koridor, u utorak Podunavski koridor ili ću da idem na Preljina-Požega.

– Preljina – Požega, mislimo na Vidovdan da otvorimo. Tu se uštedi sat vremena do požege, to je najvažniji i najbitniji deo. Otvaramo najveći tunel Munjino brdo, konačno je sve gotovo. Očekujem da do kraja godine otvorimo Kuzmin-Sremska rača 19 km, Preljina- Adrani.

– Jedna važna vest, do 7. jula bi mogli da otovorimo Beograd- Subotica brtzu purgu, posle svega što su nam radili. Tri sada do Budimpešte, divno idealno, to može za dva mesecai neštoi. Moramo da radimo vredno. Mnogo puteva radimo, verujem da su to važne stvari za ljude.

– Ljudi su pomalo siti svih napada, nasilja, maltretiranja novinara, svih mogućih kako im padne napamet.

Zaječaronline/E.B.

