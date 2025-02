Vučić: Nadstrešnica nije pala zbog korupcije, već zbog neznanja i greške struke! Obojena revolucija je propala!

Vučić: Nadstrešnica nije pala zbog korupcije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da je posle pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu 1. novembra rekao istinu – da u konstrukciononom smislu nije izvršena rekonstrukcija nadstrešnice, jer da je to urađeno ne bi se dogodila nesreća i naglasio da nadstrešnica nije pala zbog korupcije već zbog neznanja i greške struke.

Vučić je to rekao u emisiji Epilog na TV Insajder na pitanje zašto je rekao kada se nesreća dogodila da nadstrešnica nije rekonstruisana i na konstataciju voditeljke da to nije tačno.

Predsednik je istakao da je reč o klasičnoj manipulaciji i da rekonstrukcija nije izvršena u konstrukcionom smislu.

“Konstrukciono nije došlo do rekonstrukcije nadstrešnice, nažalost. Da jeste, nikada se tragedija ne bi dogodila. Nikada. Zato što bi neko proverio statiku, neko bi proverio korodiranost sajli i to bi sve promenilo“, naglasio je Vučić.

Kako je rekao, da li to nisu uradili zbog toga što su mislili da je stepen zaštite takav da nikada to neće moći da urade, da li zato što je neko želeo manje novca da potroši, da li zbog bilo čega drugog, zaista ne zna.

“I neću dalje da ulazim u to da ne bih nekog drugog ja okrivljavao ili optuživao ili bilo što drugo, to je posao nadležnih državnih organa. Ono što smo mi kao država mogli da uradimo od tog trenutka, to je da učinimo sledeće stvari. Najpre tužilaštvo kao samostalni državni organ da provede istragu, provelo je u najkraćem i najbržem mogućem roku“, rekao je Vučić.

Dodao je da ne kaže da ništa nije rađeno na nadstrešnici i ponovio da nije urađena rekonstrukcija nadstrešnice.

Vučić je istakao da nije korupcija krivac za pad nadstrešnice, a na pitanje kako to zna, odgovorio je da je kriva struka.

“Zato što je kriva struka, a korupcija je moguće bila, ali to nema veze s padom nadstrešnice. Moguće je da korupcija bude svuda, ali nadstrešnica je pala zbog greške struke, a ne zbog toga što je neki podizvođač platio manje ili više nekom podizvođaču. Ali mi to ne znamo u tom trenutku“, naveo je Vučić.

Na konstataciju voditeljke da zgrada nije imala upotrebnu dozvolu, Vučić je rekao da mnoge zgrade nemaju upotrebnu dozvolu.

“Most na Adi, kojim ste prošli hiljadama puta, nije imao upotrebnu dozvolu 10 godina. Ovde nije bilo ni privremene, 10 godina. Nije bilo nikakve dozvole devet godina, pa niko nije zatvorio most“, rekao je Vučić.

Dodao je da je na državi bilo ne samo da izjavi saučešće već i da pomogne porodicama koliko god je to moguće.

“Sve smo to uradili. Od onih kojima su usta bila prepuna zahteva za osvetom prema nekome, nismo videli da su zapamtili. Koliko smo mogli da pomognemo, pomogli smo. Šta je država radila, što je najvažnije, uradila je svoj posao“, rekao je Vučić.

Naglasio je da nije njegov posao kao predsednika Republike da ocenjuje rad tužilaštva.

“Tužilaštvo je samostalni organ. Ono radi svoj posao. Ali nije ni tužilaštvo to koje će u krajnjoj instanci reći ko je kriv, ko nije. Već će to reći pravosuđe koje je nezavisno. Dakle, to je ono što smo mi mogli da uradimo. Takve se tragedije, nažalost, dešavaju. I veoma je važno da mi ispitamo sve naše greške“, rekao je Vučić.

“OBOJENA REVOLUCIJA JE PROPALA”

Upitan za obojenu revoluciju, kaže da je “vidi u Srbiji”.

“Godinama su ulagali ogroman novac u grupe za pritisak – Junajted mediju. Jednom kriminalcu su se slivale pare u džep. Ta grupa je sve ove godine radila na mojoj kriminalizaciji i dehumanizaiciji, kao i negiranju rezultata”.

“Srbija je broj jedan u Evropi 2024. po stopi rasta. Da li vam je sumnjivo kako se u regionu ponašaju? Izbace 10.000 tekstova o meni, a ne izbace 10.000 o svojoj političkoj situaciji. Svaki laik vidi da je neka jača strana služba uticala na manju, sestrinsku službu. Ali ja danas mogu da vam kažem da je obojena revolucija propala”.

