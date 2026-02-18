Vučić na večeri koju je priredio Modi: “Upravo ovakvi susreti nam pomažu da gradimo dodatno poverenje…”

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je u Nju Delhiju večeri koju je za lidere koji učestvuju na Samitu o veštačkoj inteligenciji organizovao predsednik Vlade Indije Narendra Modi.

“Ova večera pravi je trenutak da razgovaramo o odgovornoj primeni novih tehnologija, potrebi za jasnim međunarodnim pravilima i važnosti da razvoj veštačke inteligencije bude u službi čoveka, ekonomskog rasta i globalne stabilnosti”, naveo je Vučić u objavi na Instagramu.

On je zahvalio premijeru Indije na prilici da se razgovara o ključnim temama ovogodišnjeg Samita o veštačkoj inteligenciji.

Vučić je istakao da Srbija želi aktivno da doprinosi oblikovanju savremenih tehnoloških tokova i da jača partnerstva sa zemljama koje dele istu viziju budućnost.

“Upravo ovakvi susreti nam pomažu da gradimo dodatno poverenje i otvaramo prostor za snažniju saradnju u godinama koje dolaze”, naveo je Vučić.

Predsednik Srbije učestvovaće u Nju Delhiju na Samitu o veštačkoj inteligenciji, a ranije danas sastao se sa predsednikom Vlade Indije Narendrom Modijem.

Zajecaronline.com/Tanjug/N.B.

