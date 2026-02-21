Vučić: Na Staroj planini treba da se napravi nešto što će doneti veliki razvoj
Predsednik mesne zajednice Crni Vrh rekao je da predsednik Vučić ima podršku cele Stare Planine
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas, tokom sastanka sa predsednicima mesnih zajednica opštine Knjaževac, da na Staroj planini treba da se napravi nešto što će doneti velikirazvoj, odnosno da mora da postoji i sadržaj ne samo da postoje skijaške staze.
On se, govoreći o ulaganjima u pomenuto skijalište, osvrnuo na reči opštine Milana Đokića koji je rekao da se u skijalište nije ulagalo, ali da su održavane staze, i rekao da to „što su staze održavane nije ništa“.
Predsednik mesne zajednice Crni Vrh rekao je da predsednik Vučić ima podršku cele Stare Planine, da im je problem rad hotela Javnog preduzeća „Stara planina“, zbog nerešenog pitanja oko vlasništva zemljišta na kome se nalazi, a Vučić je rekao da treba dobro da razmisle pre nego što zatraže da nešto pripada lokalnoj samoupravi iz tog razloga što kada im dobro ide ne bune se, ali kada u poslu dođe trenutak kada imaju problem i kad počnu da propadaju kažu „hajde državo sad nam ti plaćaj sve, iako smo mi vlasnici“.
„Ja sam se toga nagledao po Srbiji. Kad ide lepo, onda sve je super, dajte nam tu i tu mogućnost, a kad ne ide lepo, onda je tu mnogo muka i mnogo problema“, rekao je Vučić.
Predsednik mesne zajednica Vina Milan Stojanović koji se iz Švajcarske vratio 2021. godine upoznao je predsednika Vučića sa tom mesnom zajednicom navodeći da je reč o većinski poljoprivrednom mestu koje ima tri velike farme, da imaju potencijal, ali da imaju problem sa putnom infrastrukturom koja vodi do Sokobanje i koja nije duža od 10 kilometara, ali je u veoma lošem stanju.
Zajecaronline.com/Boronline/N.B.
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!
Dodaj komentar