Vučić: Na Staroj planini treba da se napravi nešto što će doneti veliki razvoj

Predsednik mesne zajednice Crni Vrh rekao je da predsednik Vučić ima podršku cele Stare Planine

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas, tokom sastanka sa predsednicima mesnih zajednica opštine Knjaževac, da na Staroj planini treba da se napravi nešto što će doneti velikirazvoj, odnosno da mora da postoji i sadržaj ne samo da postoje skijaške staze.

On se, govoreći o ulaganjima u pomenuto skijalište, osvrnuo na reči opštine Milana Đokića koji je rekao da se u skijalište nije ulagalo, ali da su održavane staze, i rekao da to „što su staze održavane nije ništa“.