Vučić na otvaranju Generalne konferencije Unesko:Srbija ponosna na kulturno nasleđe!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić učestvovao je danas na svečanom otvaranju 43. zasedanja Generalne konferencije Unesko u Samarkandu a, kako je istakao, Srbija je ponosna što je od samog početka aktivna članica prestižne Unesko porodice.

“Ponosni smo na bogatstvo naše zemlje kulturnim, istorijskim i prirodnim nasleđem, a koje je u velikoj meri prepoznato i uvršteno na UNESCO listu svetske baštine”, naveo je Vučić na Instagram nalogu “buducnostsrbijeav”.

Kako je dodao, na to Srbija ne gleda samo kao na priznanje svoje bogate istorije i tradicije, već i kao na veliku odgovornost i obavezu da svoje kulturno nasleđe čuva, štiti i neguje za buduće generacije.

“Srbija će, kao i do sada, nastaviti da pruža konstruktivan doprinos i učiniće sve da UNESCO očuva svoj osnovni mandat izgradnje i očuvanja mira kroz obrazovanje, nauku, kulturu i komunikacije”, naveo je Vučić.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

